Équipe de France : Benzema forfait, le vestiaire de Deschamps lâche ses vérités

A l’écart du groupe depuis le début du rassemblement, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde suite à une rechute de sa blessure. Interrogé sur l’absence de l’attaquant du Real Madrid, Ibrahima Konaté ne cache pas sa déception, même s’il sait qu’il faudra faire la part des choses.

Tout le monde redoutait la nouvelle, elle a fini par arriver. Alors qu’il s’entraînait avec un préparateur physique depuis le début du rassemblement, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde après avoir rechuté. Une terrible nouvelle pour l’équipe de France qui perd un élément majeur de plus.

Deschamps ne remplacera pas Benzema

Ce dimanche, Didier Deschamps a assuré qu’il ne remplacerait pas l’attaquant du Real Madrid. Même si le sélectionneur a jusqu’à lundi pour changer d’avis, l’équipe de France devrait bien partir avec un groupe de 25 joueurs pour ce Mondial.

« C'est un coup dur pour l'équipe de France »