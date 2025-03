OM : Rabiot se retire, c’est «lamentable»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a sombré sur la pelouse du Stade de Reims samedi (3-1). Cette nouvelle défaite, la troisième de suite, a plongé Adrien Rabiot dans une colère noire. Après le coup de sifflet final, il a fustigé le comportement de ses coéquipiers. Mais pour Pierre Ménès, le milieu de terrain marseillais aurait dû se mettre dans le lot, tant sa performance a été «lamentable».

Adrien Rabiot est entré dans une colère froide après la nouvelle défaite de son équipe face à Reims samedi. Le joueur a taclé publiquement ses coéquipiers au micro de DAZN. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer » a déclaré le milieu de terrain de l’OM. Une déclaration qui n’a pas été au goût de Pierre Ménès.

Pierre Ménès tacle Rabiot

« Elle était très dure la déclaration d’Adrien Rabiot. Si je peux regretter quelque chose, c’est qu’il ne se soit pas inclus dans ces critiques. On a l’impression qu’il regardait ça de côté, et qu’il s’excluait de ces critiques, alors qu’il a été lamentable à Reims, comme la plupart de ses coéquipiers. Mais je dirais que c’est assez typique de Rabiot, qui est toujours un peu sur la retenu par rapport à ses coéquipiers. Il a toujours un comportement un peu individualiste, et peut-être qu’il est en train de reprendre ses billes » a confié le journaliste.

« J’ai trouvé ça un peu fort de nouille »

L’ancien de Canal + l’admet aisément, il n’est pas un grand fan de la manière de communiquer de Rabiot. « On se souvient quand il est arrivé, il a dit qu’il était là un an pour voir. Depuis, il a multiplié les gestes et déclarations d’amour envers Marseille, bien évidemment beaucoup avant le Classique car ça l’arrangeait, et ça l’arrangeait aussi après pour se victimiser un peu plus. Vous l’aurez compris, je ne suis pas fan du comportement, et quand j’ai entendu ces déclarations à la fin du match, j’ai trouvé ça un peu fort de nouille » a déclaré Ménès sur sa chaîne Youtube.