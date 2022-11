Qatar 2022 : Blessées, ces stars vont manquer la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

Le Mondial démarre ce dimanche avec la rencontre opposant le Qatar à l'Équateur. Mais cette compétition se fera sans Karim Benzema, forfait depuis samedi soir. Le Ballon d'Or n'est pas le seul dans ce cas là. De nombreuses stars du ballon rond manqueront la compétition à cause d'une blessure.

Le sort s'acharne sur les stars de la planète foot. Après Sadio Mané, 2ème du Ballon d'Or, c'est Karim Benzema, le grand vainqueur de la récompense, qui va manquer le Mondial à cause d'une blessure. Ils ne sont pas seuls dans leur malheur...

Pluie de blessures chez les stars françaises

Au Mondial, Didier Deschamps devra faire sans 5 de ses joueurs les plus talentueux. N'Golo Kanté avait été le premier à officialiser son forfait. Il a été suivi par son collègue dans l'entrejeu, Paul Pogba, touché au genou. Enfin, depuis le début de la semaine, c'est l'hécatombe. Tout d'abord, Presnel Kimpembe a dû déclarer forfait juste avant que l'avion des Bleus ne s'envole pour le Qatar. Christopher Nkunku a lui aussi dû renoncer à participer au Mondial, lui qui souffre d'une déchirure du ligament du genou. Le dernier en date est Karim Benzema, qui s'est blessé ce samedi. L'attaquant du Real Madrid souffre d'une déchirure à la cuisse.

Mané, Jota, Harit... C'est l'hécatombe !