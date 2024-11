PSG : Le Ballon d’Or bientôt remporté par… un remplaçant de Luis Enrique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a laissé entendre qu'aucune place n'était figée au PSG, pas même celle de Gianluigi Donnarumma dans les cages. Le coach espagnol est passé aux actes en titularisant Matvey Safonov lors de quelques rencontres de championnat. Selon l'ancien international français Vincent Candela, le portier russe commence à se frayer un chemin intéressant dans la capitale.

Arrivé cet été au PSG, Matvey Safonov demeure à distance encore respectable de Gianluigi Donnarumma, même si Luis Enrique souhaite installer un combat entre les deux portiers à travers certaines décisions comme celle de titulariser la recrue russe face au RC Lens le 2 novembre dernier. Et ce alors que le gardien italien était disponible. Depuis, Donnarumma a repris sa place, notamment durant les rencontres décisives en Ligue des champions.

Donnarumma bientôt battu ?

Mais pour Vincent Candela, Safonov est en train d'installer le doute dans l’esprit de Donnarumma.« Safonov est déjà en train de gagner la concurrence face à Donnarumma au PSG. Matvey est très apprécié en France ; tout le monde apprécie hautement le niveau du gardien russe. Cependant, Gianluigi a beaucoup d'expérience et ce n'est pas si simple de le mettre sur le banc. Mais encore une fois, beaucoup de choses dépendront de la vision de l’entraîneur » a confié le champion du monde 1998 au cours d’un entretien au média russe RB Sport.

Safonov futur Ballon d'Or ?

Par la suite, une question surprenante a été posée à l’ancien international français, et elle est relative à une possible victoire au Ballon d’Or. « Si Matvey Safonov peut recevoir le Ballon d'Or si le PSG remporte la Ligue des Champions ? Pourquoi pas (rires) ? Mais vous devez d'abord remporter la compétition de Gianluigi Donnarumma pour une place dans la formation de départ.» a lâché Candela. Pour rappel, Lev Yachine (1963) demeure le seul gardien à avoir remporté le plus prestigieux des trophées individuels.