Mercato - Donnarumma : Le PSG a déjà trouvé son remplaçant ?

Thomas Bourseau

Entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, le bras de fer n’aurait pas traîné au PSG. Le gardien russe a débarqué de Krasnodar pendant le dernier mercato estival et a déjà effectué quatre apparitions sous le maillot parisien. En raison des déboires de Donnarumma, le rapport de forces pourrait rapidement changer selon Vincent Candela.

Gianluigi Donnarumma ne se trouve pas dans une forme olympique en Ligue des champions en ce début de saison et a notamment été pointé du doigt par les observateurs lors de deux sorties du PSG en C1 contre l’Atletico de Madrid (1-2) et Arsenal (0-2). Le portier italien est fautif sur plusieurs situations de but et semble être déjà mis sous pression par Matvey Safonov.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Donnarumma sous pression à cause de Safonov

Recruté contre un chèque de 20M€ à Krasnodar en juin dernier, le gardien russe de 25 ans compte déjà quatre apparitions dont une en Ligue des champions face à Gérone le 18 septembre dernier (1-0). Du point de vue de Vincent Candela, le PSG aurait déjà déniché celui qui pourrait pousser à terme Gianluigi Donnarumma sur le banc des remplaçants.

Pour Candela, la concurrence fait déjà rage au PSG entre Donnarumma et Safonov

« Safonov est déjà en concurrence avec Donnarumma au PSG. Matvey est très apprécié en France, tout le monde apprécie le niveau du gardien russe. Cependant, Gianluigi a beaucoup d'expérience et il n'est pas facile de le mettre sur le banc. Mais encore une fois, beaucoup de choses dépendent de la vision de l'entraîneur ». a confié le champion du monde 98 en interview pour RB Sport. Reste à savoir ce qu’il adviendra de ce duel entre Donnarumma et Safonov.