PSG : Discussions confirmées pour le transfert du «meilleur joueur du monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'offre de 250M€ pour Lamine Yamal ait été démentie, le PSG n'en reste pas moins un fervent admirateur du crack espagnol. La presse catalane, qui confirme qu'aucune offre n'a été transmise, assure toutefois que Luis Campos et Joan Laporta maintiennent le contact à ce sujet. Des discussions existent, mais pas de négociations directes.

Depuis quelques semaines, plusieurs dirigeants du FC Barcelone révèlent à tour de rôle l'existence d'une offre pour Lamine Yamal. Joan Laporta, président du club blaugrana, ainsi que son directeur sportif Deco, l'ont ainsi confirmé. Mais celui qui est allé le plus loin est Enric Masip. Dans le podcast de Josep Pedrerol, El Cafelito, le membre du département sportif du Barça a confirmé que « le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée », avant d'ajouter que cette offre « venait de France ». Et donc du PSG.

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le PSG et le Barça discutent pour Yamal ?

Une information démentie par SPORT qui assure que ni Luis Campos ni Nasser Al-Khelaïfi n'ont transmis d'offre pour Lamine Yamal. En revanche, le média catalan ajoute que le PSG a parfaitement conscience du talent de l'ailier du FC Barcelone, ce qui pousse Luis Campos à maintenir le contact avec Joan Laporta. Si les deux hommes discutent donc de Lamine Yamal, il n'y a pour le moment aucune négociation en cours. Encore moins aux montants annoncés.

Masip voit Yamal comme le meilleur joueur du monde

Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone ne compte pas lâcher son joyau et se réjouit même de pouvoir compter sur un tel talent. Enric Masip considère même Lamine Yamal comme le meilleur joueur du monde : « En ce moment, c'est le joueur le plus décisif. Parler d'un jeune de 17 ans comme du meilleur joueur du monde, je ne pense pas que ce soit bon pour lui. Pour nous, ça l'est... Pour nous, penser que nous avons le meilleur joueur du monde, je pense que c'est bien »