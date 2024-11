F1 : Pierre Gasly lance un grand «défi» à Alpine !

Pierrick Levallet

Alpine a surpris son monde lors du Grand Prix du Brésil. Avec un double podium signé Esteban Ocon et Pierre Gasly, l’écurie française est remontée à la sixième place du classement constructeur. Le pilote de 28 ans a d’ailleurs lancé un grand défi à son équipe pour la fin de cette saison de F1.

Alpine a obtenu un excellent résultat lors du Grand Prix du Brésil le 3 novembre dernier. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé sur le podium derrière Max Verstappen, permettant à l’écurie française de remonter à la sixième place au classement constructeur. Après une année plutôt compliquée, Alpine tient à terminer la saison d’une excellente manière. Pierre Gasly s’est d’ailleurs permis de lancer un grand «défi» à son équipe.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Nous voulons conserver notre position»

« Nous avons marqué plus de points que quiconque lors de ce week-end [au Brésil] et nous sommes désormais en lutte pour la sixième place du championnat constructeurs. Nous devons nous concentrer pleinement sur cet enchaînement final de trois courses en autant de semaines, car l’enjeu est considérable. C’est vraiment enthousiasmant de revenir à Las Vegas. Nous voulons conserver notre position, donc nous devrons nous assurer de tout exécuter à la perfection. Nous avons démontré que nous étions capables de bien nous qualifier et de nous battre pour des points. Ce sera notre objectif à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi » a d’abord expliqué le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Gasly a «hâte» de retourner à Las Vegas

« Ce sera un défi, mais je pense vraiment que nous pouvons le faire. L’an passé, nous avions connu de bonnes qualifications à Las Vegas, mais ma course avait été compliquée par la gestion des pneumatiques. L’heure tardive des séances et les températures plus fraîches complexifient la mise en température des pneus sur cette épreuve. Ce sera donc à nouveau intéressant, mais je dois avouer avoir pris beaucoup de plaisir sur le circuit l’année dernière. J’ai hâte d’y retourner cette année tout en étant focalisé sur une nouvelle performance solide » a ensuite ajouté Pierre Gasly. Reste maintenant à voir si le Grand Prix de Las Vegas sera aussi fructueux pour Alpine ce dimanche.