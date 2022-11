Equipe de France : La terrible désillusion de Karim Benzema

Thibault Morlain

Après son Ballon d’Or, Karim Benzema rêvait d’un sacre avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. Appelé par Didier Deschamps, le buteur du Real Madrid a toutefois dû rentrer chez lui avant le début de la compétition. Blessé à la cuisse ce samedi, Benzema a déclaré forfait. Et bien évidemment, la déception a été immense pour KB9.

Diminué physiquement, Karim Benzema avait manqué les derniers matchs du Real Madrid. Malgré cela, Didier Deschamps avait décidé de l’appeler pour jouer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Le fait est que l’incertitude était totale à propos de l’état de santé et finalement, ce samedi, la mauvaise nouvelle est tombée. Blessé à cuisse, Benzema n’a eu d’autre choix que de déclarer forfait. Le Français est donc le 3ème Ballon d’Or à ne pas jouer une Coupe du monde suite à son sacre.

Équipe de France : En interne, le forfait de Benzema a fait mal https://t.co/yE9Rbx6JJi pic.twitter.com/3CyqiyMzsT — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

« Dans le bus, il était triste »

Forcément, ce dimanche, les discussions tournaient principalement autour du forfait de Karim Benzema. Interrogé par Téléfoot , Antoine Griezmann a notamment expliqué le désarroi de l’international français suite à sa blessure : « En voyant son visage, on savait que ce n’était pas bon signe. Dans le bus, il était triste. On voyait qu’il se posait des question. Je suis très triste pour lui. C’est un coup dur ».

« Il était dépité »