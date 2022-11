Equipe de France : Deschamps, Griezmann… Ils regrettent le forfait de Benzema

Thibault Morlain

Au Qatar, on attendait beaucoup du trio offensif de l’équipe de France avec Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Malheureusement, le buteur du Real Madrid ne pourrait pas jouer la Coupe du monde. En effet, ce samedi, le Ballon d’Or 2022 a dû déclarer forfait. Une très mauvaise nouvelle pour les Bleus comme l’ont souligné Didier Deschamps et Antoine Griezmann.

Le Ballon d’Or 2022 ne sera donc pas à la Coupe du monde. Très attendu au Qatar, Karim Benzema ne pourra finalement pas tenir sa place. Déjà arrivé diminué suite à ces derniers pépins, l’attaquant du Real Madrid s’est blessé lors de la séance d’entraînement. Et après avoir passé des examens, la mauvaise nouvelle est tombée : Benzema a dû déclarer forfait. Il va donc falloir faire sans le numéro 19 pour les Bleus et forcément, c’est un gros coup dur.

« C’est un gros coup dur »

Ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot , Didier Deschamps n’a bien évidemment pas évité les questions sur le forfait de Karim Benzema. Et comme l’a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France, cette perte de KB9 est un problème : « C’est un gros coup dur. Karim avait tout fait, nous aussi. Il était en séance et sur un geste anodin, il a ressenti une douleur musculaire. les examens ont confirmé une lésion trop importante pour les échéances qui nous attendent. (...) Ça ne fait jamais plaisir et ça ne donne pas le sourire. On avait déjà perdu Nkunku et tout le monde était très triste. Mais on a un objectif et le groupe sait très bien ce qui nous attend avec un match mardi. Il y a un groupe de qualité. J’ai confiance en eux. On va tout faire sur ce premier match ».

« Je suis très triste pour lui »