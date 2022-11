Equipe de France : Au coeur de la polémique, Veretout répond

Thibault Morlain

Le 9 novembre dernier, Didier Deschamps était présent sur le plateau du 20h de TF1 pour annoncer sa liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France. Et parmi les noms cités par le sélectionneur, on pouvait notamment retrouver celui de Jordan Veretout. Suite à cette sélection du joueur de l’OM, une polémique a alors éclaté et voilà que Veretout a répondu sur le sujet.

En quittant l’AS Rome pour l’OM lors du dernier marché des transferts, Jordan Veretout prenait un risque à quelques mois de la Coupe du monde. Finalement, le milieu de terrain a réussi à bien s’intégrer dans le onze d’Igor Tudor et ses performances ont été récompensées. En effet, Veretout fait bien partie du voyage avec l’équipe de France au Qatar pour le Mondial. Didier Deschamps en a décidé ainsi, le joueur de l’OM a donc été sélectionné. Mais est-ce purement un choix sportif ?

Equipe de France : Benzema forfait, Deschamps sur le point de prendre une décision fracassante ? https://t.co/quisHihLkC pic.twitter.com/RG6UPwhVUX — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Un conflit d’intérêt pour Veretout ?

Suite à la sélection de Jordan Veretout, Daniel Riolo avait alors lâché une grosse accusation. Au micro de RMC , il avait pointé du doigt un possible conflit d’intérêt avec l’intendant de l’équipe de France. « Cela fait un petit moment que j'attendais : Jordan Veretout. C'est normal il a changé d'agent il y a peu de temps pour aller dans l'écurie de Vadim Vasilyev dont l'employé est Bachir Nehar. Mais nous n'avons rien dit, rien insinué », expliquait Riolo.

« Ma sélection, c’est le mérite du terrain »