Foot - Equipe de France

Equipe de France : Convoqué par Deschamps, Veretout fait une grosse révélation

Publié le 11 novembre 2022 à 10h30

Arthur Montagne

En l'absence de N'Golo Kanté et Paul Pogba, tous les deux blessés, Jordan Veretout en a profité pour se faire une place dans la liste de Didier Deschamps. Un soulagement pour le milieu de terrain de l'OM qui reconnaît qu'il ne s'imaginait pas forcément dans la liste il y a encore quelques semaines.

Depuis l'annonce des forfaits de N'Golo Kanté et de Paul Pogba, tout le monde savait qu'il y avait des places à prendre au sein du milieu de terrain de l'équipe de France. Et Jordan Veretout fait parties des heureux élus, sélectionné par Didier Deschamps aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga et son coéquipier à l'OM Mattéo Guendouzi. Et l'ancien joueur de l'AS Roma reconnaît que ce sont surtout ses performances récentes qui lui ont permis d'être convoqué pour disputer la Coupe du monde.

«La journée a été longue»

« La journée a été longue. Avec ma famille, on a attendu le journal de 20 heures sur le canapé. C’est la première fois que le JT dure aussi longtemps (sourire)! Mais c’était un bon moment à vivre avec ma femme, mes enfants et mes parents. Avant l’annonce, j’ai patienté, joué avec les enfants. J’ai essayé de faire passer le temps… mais il était vraiment long ! J’ai également regardé les informations sur le téléphone ou à la télé. Tant que le sélectionneur n’a pas dit ton nom, tu ne sais pas si tu y vas… Tu as ce stress, cette appréhension », assure-t-il dans les colonnes de La Provence avant d'en rajouter une couche.

«Plus les jours passaient, plus je croyais en mes chances»