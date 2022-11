Foot - OM

Equipe de France : L'OM se mobilise pour Jonathan Clauss

Publié le 10 novembre 2022 à 15h30

Arthur Montagne

C'est l'un des principaux enseignements de la liste de Didier Deschamps : l'absence de Jonathan Clauss. Alors que le piston de l'OM semblait s'être imposé de façon durable en équipe de France, il sort du groupe au pire des moments, juste avant la Coupe du monde. Un choix difficile à accepter, et du côté de l'OM, Igor Tudor et Amine Harit envoient un beau message à Clauss.

Mercredi soir, Didier Deschamps a mis fin au suspens en dévoilant la liste des 25 joueurs qui se rendront au Qatar pour représenter l'équipe de France à la Coupe du monde. Et bien que cette liste ne comprenne pas de grande surprise, certains tricolores ont du être déçus, à commencer par Jonathan Clauss. Convoqué lors des derniers rassemblements des Bleus, le piston de l'OM sort du groupe au pire des moments.

Équipe de France : Deschamps annonce sa liste, une nouvelle surprise en vue ? https://t.co/PHY9jCtVp6 pic.twitter.com/hfDd0vnQcv — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Clauss, le sacrifié de la liste

Il faut dire que Jonathan Clauss devait son arrivée en équipe de France au passage à une défense à 3 axiaux. Et sa mise à l'écart est également la conséquence d'un nouveau changement de système. Et pour cause, Didier Deschamps semble avoir l'intention de repasser à un schéma à quatre défenseurs qui ne correspond par au profil de Jonathan Clauss, vrai piston. C'est en ce sens que le sélectionneur avait justifié son choix. « Jonathan fait partie de ceux qui peuvent être très déçus, comme Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. Evidemment, pour Clauss, le système est la principale raison », assurait Deschamps en conférence de presse.

«Jonathan est déçu, c'est logique»