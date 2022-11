Foot - OM

Equipe de France : Deschamps met le feu à l'OM

Publié le 9 novembre 2022 à 15h00

Arthur Montagne

A quelques heures de l'annonce de sa liste pour la Coupe du monde, Didier Deschamps va prendre des décisions fortes, et plusieurs joueurs de l'OM pourraient être impactés. Si Mattéo Guendouzi semble idéalement placé pour aller au Qatar, Jordan Veretout et Jonathan Clauss partent de plus loin et pourraient manquer à l'appel.

Après de longs mois d'attente, Didier Deschamps va enfin lever le voile sur sa liste pour la Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus annoncera effectivement ce mercredi 9 novembre le noms des joueurs qu'il emmènera au Qatar. De nombreux doutes entourent cette liste, à commencer par le nombre de noms qui seront annoncés, à savoir entre 23 et 26. Avec les blessures qui frappent le groupe tricolore, des surprises sont attendues. Et les Marseillais pourraient en faire les frais.

Équipe de France : Deschamps en plein casse-tête, une improbable surprise dans sa liste ? https://t.co/eZFwzjIxgw pic.twitter.com/sm0MamAc8y — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Guendouzi et Veretout en concurrence ?

Notamment au milieu de terrain. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient être titulaires, tandis que Youssouf Fofana va les accompagner. Derrière, les deux places restantes devraient se jouer entre Eduardo Camavinga et les deux milieux de terrain de l'OM Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. Le second cité part toutefois avec une longueur d'avance compte tenu de son début de saison et de sa présence plus régulière lors des derniers rassemblements des Bleus.

Clauss finalement absent de la liste ?