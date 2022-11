Foot - OM

OM : Tudor à l'origine d'une catastrophe pour Gerson

Publié le 8 novembre 2022 à 10h00

Arthur Montagne

Titulaire indiscutable à l'OM la saison dernière, Gerson a perdu sa place depuis l'arrivée d'Igor Tudor qui a remplacé Jorge Sampaoli sur le banc marseillais. Conséquence, le milieu de terrain brésilien a perdu sa place avec la sélection brésilienne et ne disputera donc pas la Coupe du monde. Un coup dur pour Gerson qui paye son début de saison très discret avec l'OM.

Comme à chaque changement d'entraîneurs, des joueurs perdent gros. Et à l'OM, les perdants de l'arrivée d'Igor Tudor, qui a remplacé Jorge Sampaoli de façon inattendue l'été dernier, sont très faciles à identifier. Le premier d'entre eux n'est autre que Gerson, homme de base du système du Pelado la saison dernière. Dans les premiers jours, le ton est monté entre les deux hommes lors du stage de préparation d'avant-saison. Et visiblement, cela ne s'est pas arrangé puisque la situation de Gerson ne cesse d'empirer.

Gerson a perdu sa place au Brésil

En effet, même si ce n'est pas une surprise, l'absence de Gerson dans la liste des 26 joueurs retenus par Tite pour la Coupe du monde. Le joueur de l'OM a finalement été devancé par Bruno Guimarães, Lucas Paqueta ou encore Everton Ribeiro. Un coup dur pour le milieu de terrain (4 sélections) dont le transfert de l'OM cet hiver prend sérieusement forme.

Un transfert inévitable cet hiver ?