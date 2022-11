Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Gerson pousse un coup de gueule, Longoria a tranché pour son mercato

Publié le 3 novembre 2022 à 01h15

Titulaire indiscutable la saison dernière avec Jorge Sampaoli, Gerson n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM. Sa relation avec le technicien croate serait complexe et Pablo Longoria devrait chercher à se séparer de l’international brésilien dès le mercato hivernal, une issue inévitable vu la situation actuelle.

Homme fort de l’OM version Jorge Sampaoli sur la deuxième partie de saison du dernier exercice, Gerson a vu son rôle changer totalement. Quasiment pas utilisé par Igor Tudor, l’international brésilien traîne son spleen sur le banc de touche. Même s’il n’a pas boudé mardi contre Tottenham et qu’il est allé applaudir le public olympien, Gerson a envie de jouer.

« On va aller voir ailleurs »

C’est ce que Marcao, son père et agent, avait fait savoir dans les colonnes de L’Equipe : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe ».

Transfert en vue pour Gerson