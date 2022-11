Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor en danger après le fiasco en Ligue des champions ? La réponse

Publié le 2 novembre 2022 à 19h10

Pierrick Levallet

Ce mardi, l’OM a connu une véritable désillusion sur la scène européenne. En s’inclinant face à Tottenham (1-2), le club phocéen a terminé dernier de son groupe et ne disputera donc plus aucune Coupe d’Europe cette saison. De quoi remettre la place d’Igor Tudor sur le banc marseillais en cause ? Pas vraiment aux yeux de Pablo Longoria.

Ce mardi, l’OM avait une chance d’accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club phocéen devait impérativement s’imposer face à Tottenham. La défaite était interdite, au moins pour pouvoir être reversé en Europa League. Mais dans les ultimes instants de la partie, Pierre-Emile Højbjerg a scellé les espoirs marseillais en inscrivant le but du 2-1, synonyme de dernière place du groupe pour l’OM. De quoi placer Igor Tudor sur la sellette ? Pas vraiment.

OM : Après l'excuse ahurissante de Tudor, Clauss pousse un coup de gueule https://t.co/U9esiKQjA3 pic.twitter.com/oCE7B6xICn — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Longoria fait encore confiance à Tudor

Selon les informations de Foot Mercato , Igor Tudor ne serait toujours pas en danger à l’OM malgré les mauvais résultats du moment. Les chances de voir Pablo Longoria remettre son choix de l’été en question seraient assez minces pour le moment. À court terme, le président marseillais devrait continuer de faire confiance à Igor Tudor.

Cinq matchs sans aucune victoire

Le technicien croate devrait donc avoir une chance de pouvoir inverser la tendance à l’OM. Avec la défaite face à Tottenham ce mardi, le club phocéen en est à sa cinquième rencontre sans le moindre succès. La dernière victoire des hommes d’Igor Tudor remonte au 12 octobre dernier (0-2 contre le Sporting).