OM : L'improbable excuse d'Igor Tudor

Publié le 2 novembre 2022 à 08h30

Thibault Morlain

Ce mardi, l'OM a tout perdu. A cause d'un but encaissé à la dernière seconde face à Tottenham, le club phocéen se retrouve éliminé de toutes les compétitions européennes. Un scénario cruelle pour les hommes d'Igor Tudor. D'ailleurs, au terme de cette rencontre, l'entraîneur de l'OM a livré une version étonnante pour justifier ce but fatal.

Tout était possible pour l'OM. Dernier de son groupe au coup d'envoi de la rencontre face à Tottenham, le club phocéen pouvait rêver d'une qualification en huitième de finale. Pour cela, il fallait gagner contre les Spurs et grâce à un but de Chancel Mbemba avant la mi-temps, l'OM avait fait le plus dur. Le fait est qu'au retour des vestiaires, le visage affiché était bien différent.

Scénario cruel pour l'OM

Ainsi, en deuxième mi-temps, c'est Clément Lenglet qui a égalisé pour Tottenham. L'OM s'est alors retrouvé 3ème, étant donc qualifié pour l'Europa League. Le fait est toutefois que les Phocéens ont tellement poussé pour marquer qu'ils ont fini par encaisser un but de Perisic au bout du temps additionnel. Un but fatal qui fait que l'OM se retrouve dernier de son groupe et donc sans Coupe d'Europe pour la fin de la saison.

« Il y avait tellement de bruit »