Foot - OM

OM : Les dossiers sensibles se multiplient pour Tudor

Publié le 1 novembre 2022 à 13h30

Axel Cornic

Après un début de saison tonitruant et plein de bonnes promesses, les premiers accrocs font surface à l’Olympique de Marseille. Igor Tudor ne semble en effet plus être l’entraineur aux choix indiscutables, tandis que certaines recrues du mercato déçoivent et des cadres semblent totalement perdus après des prestations plus que décevantes.

Après un accueil glacial du Vélodrome, Igor Tudor semblait avoir réussi à inverser la tendance, avec certains observateurs qui semblaient déjà avoir oublié Jorge Sampaoli. Il était toutefois trop tôt pour tirer un premier bilan, puisque depuis quelques semaines la situation est assez délicate à l’OM, avec une pénurie de victoires en Ligue 1 et un avenir tout à décider en Ligue des Champions.

OM : Tudor, Sampaoli... L'énorme aveu du clan Guendouzi https://t.co/rXXGbvIVyt pic.twitter.com/MWcoZsSOMa — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Gerson totalement perdu ?

Mais les véritables problèmes, sont internes. Le plus évident concerne bien sûr Gerson, qui était l’un des cadres de Sampaoli et qui semble désormais être devenu un joker de luxe, que Tudor ne parvient pas à relancer. D’après les informations de RMC Sport , au sein de l’OM on serait d’ailleurs conscients d’avoir totalement perdu l’international brésilien, qui pourrait bien partir au cours du mercato hivernal.

Nuno Tavares a disparu

La trajectoire de l’OM ressemble point par point à celle de Nuno Tavares, une autre déception actuelle. Le latéral était tout simplement éblouissant en début de saison, avec trois buts lors des quatre premières journées de Ligue 1... puis plus rien ! Prêté par Arsenal, il ne semble être que l’ombre de lui-même depuis près d’un mois, ce qui ne serait d’ailleurs pas passé inaperçu en interne.

« Les remplaçants auraient pu donner plus »