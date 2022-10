Foot - OM

OM : Un malaise en interne ? Tudor lâche ses vérités

Publié le 31 octobre 2022 à 19h15 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 19h16

Arnaud De Kanel

En pleine crise de résultats, l'OM commence à faire couler beaucoup d'encre. Les choix d'Igor Tudor sont pointés du doigt et ses changements lors du match nul à Strasbourg auraient déplu en interne. L'entrée de Gerson notamment aurait fait grincé des dents le board olympien. Igor Tudor a tenu à s'exprimer sur le sujet.

Et si l'OM était en train de retomber dans ses vieux travers ? Tout allait bien pour le club phocéen qui, après une préparation tourmentée, enchainait les succès en Ligue 1. Désormais, la balance a penché en défaveur des Marseillais et plusieurs tensions seraient apparues en interne. La décision d'Igor Tudor de faire appel à Gerson pourrait être à la base d'un malaise naissant.

Gerson pointé du doigt après son entrée en jeu ?

D'après les informations de L'Equipe , l'entrée de Gerson contre Strasbourg serait restée en travers de la gorge de certains en interne. Le Brésilien a l’air totalement détaché de l’OM, surtout depuis les déclaration de son père et agent Marcao.

Tudor s'explique