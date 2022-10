Foot - OM

OM : Malaise dans le vestiaire de Tudor, deux joueurs pris pour cible ?

Publié le 30 octobre 2022 à 23h00

Pierrick Levallet

La série noire continue à l’OM. Ce samedi, le club phocéen a signé sa quatrième rencontre sans la moindre victoire après son match nul contre Strasbourg (2-2). En interne, certains éléments d’Igor Tudor commencent à être pointés du doigt. Nuno Tavares et Gerson ne convaincraient plus grand monde au sein de la direction marseillaise.

Rien ne va plus pour l’OM en Ligue 1. Les hommes d’Igor Tudor ont été tenus en échec ce samedi sur la pelouse de Strasbourg (2-2). Le club phocéen a signé sa quatrième rencontre sans la moindre victoire, le dernier succès de la formation olympienne remontant au 3-0 contre Angers le 30 septembre dernier. Depuis, l’OM ne cesse de chuter au classement. Et certains éléments commencent à interpeller la direction.

Nuno Tavares et Gerson n’ont pas convaincu contre Strasbourg

Selon les informations de L’Equipe , les entrées en jeu de Nuno Tavares et de Gerson ce samedi à la Meinau auraient particulièrement déplu en interne. Le premier, qui faisait pourtant l’unanimité lors de ses premières semaines sur la Canebière, ne semble être concerné que lors des phases offensives. Si cela pourrait être un atout, il devient rapidement un inconvénient quand le joueur est initialement un défenseur. Le deuxième, lui, a l’air totalement détaché de l’OM, surtout depuis les déclaration de son père et agent Marcao.

Gerson compte partir en janvier