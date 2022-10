Foot - Mercato - OM

Mercato : Tudor, Rongier… L’OM réagit à la bombe lâchée par le clan Gerson

Publié le 25 octobre 2022 à 21h00

Non utilisé par Igor Tudor depuis trois matchs, Gerson est lassé de sa situation à l’OM. Ce lundi, Marcao, son père et agent, a confirmé qu’un départ était déjà envisagé pour le mercato hivernal. Présents en conférence de presse avant le match contre Francfort, Igor Tudor et Valentin Rongier ont chacun réagi aux déclarations du clan Gerson.

Juste avant le match capital entre l’OM et Francfort, le clan Gerson a décidé de monopoliser toute l’attention. Dans des mots accordés à L’Equipe , Marcao, le père et agent de l’international brésilien, a confié que Gerson pourrait quitter l’OM dès cet hiver : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe ».

Igor Tudor monte au créneau

La sortie n’a pas manqué de faire parler. Présent en conférence de presse ce mardi, Igor Tudor a répondu aux envies d’ailleurs de Gerson et son clan. « Il ne se passe rien de nouveau, rien de spécial. En tant qu'entraîneur, le plus dur est de prendre des décisions et de sélectionner 11 joueurs. Je pense que tous mes joueurs sont forts. Gerson, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix. Ce n'est jamais contre quelqu'un, ce sont des procédures normales. Après un agent vient, pose des questions... Mais il n'y a pas de cas Gerson, c'est habituel dans le football », a lancé l’entraîneur de l’OM dans des propos relayés par RMC Sport .

« On est content d'avoir Gerson avec nous »