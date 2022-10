Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson réclame son transfert, le vestiaire de Tudor lui répond

Publié le 25 octobre 2022 à 20h10

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Barré par la concurrence, Gerson ne joue presque plus avec l’OM, lui qui était devenu indispensable lors de la seconde partie de saison l’an dernier. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis plusieurs semaines, l’international brésilien a vu son père faire une sortie fracassante sur son avenir. Avant de défier Francfort en Ligue des Champions, Valentin Rongier s’est exprimé sur ce dossier brûlant.

Arrivé pour un gros billet à l’été 2021, Gerson a été l’un des hommes forts de la deuxième partie de saison de l’OM. Utilisé un peu partout par Jorge Sampaoli, l’international brésilien découvre un nouveau football avec Igor Tudor. Et pour le moment, Gerson a beaucoup de mal à s’y faire. Décevant lorsqu’il a été aligné, l’ancien joueur de Flamengo penserait déjà à aller voir ailleurs.

« On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato »

Ce lundi, c’est Marcao, son père et agent, qui a fait une sortie fracassante concernant l’avenir de son fils pour L’Equipe : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe ».

Mercato - OM : Le clan Gerson fait une sortie fracassante, Tudor sort du silence https://t.co/CwIG3m6d42 pic.twitter.com/16rDjhuDS9 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« Ce qui se dit sur son avenir ne nous regarde pas »