Mercato - OM : Le clan Gerson lâche une bombe et annonce son départ

Publié le 24 octobre 2022 à 23h00

Thomas Bourseau

Plus indiscutable dans le onze de départ de l’OM, Gerson n’a d’ailleurs même pas pris part aux trois dernières sorties des hommes d’Igor Tudor. Le clan Gerson en veut à l’entraîneur croate et a affirmé, par le biais du père et représentant du Brésilien, que son départ pour le mercato hivernal était d’actualité.

Après des débuts plutôt irréguliers à l’OM lors de l’exercice précédent, Gerson est parvenu à trouver sa place dans le onze de départ de Jorge Sampaoli lors de la seconde partie de saison. Cependant, l’Argentin a claqué la porte de l’Olympique de Marseille en juin dernier avant d’être dans la foulée remplacé par Igor Tudor. Et dès la venue du Croate, le courant n’est pas passé entre Tudor et Gerson, les deux esprits s’étant échauffés lors de la pré-saison.

«Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain '»

Depuis, Gerson doit se contenter de bouts de matchs à l’OM. Pire, le Brésilien n’a pris part à aucune des trois dernières rencontres de l’Olympique de Marseille. De quoi considérablement irriter son père et représentant Marcao. « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l'annonce de la liste, le 7 novembre)... ». a déclaré Marcao à L’Équipe ce lundi.

«On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato»