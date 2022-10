Foot - Mercato

Mbappé, Ramos, Cristiano Ronaldo... Toutes les infos mercato du 24 octobre

Publié le 24 octobre 2022 à 12h03

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le Qatar a bien pris une décision fracassante pour Sergio Ramos

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour entamer des discussions avec Sergio Ramos en vue d'une prolongation de contrat. Une information confirmée par Ekrem Konur qui ajoute que la proposition du PSG portera sur un an plus une saison en option.



Mendes a enfin trouvé la solution pour le transfert de Cristiano Ronaldo

En grande difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait prochainement quitter les Red Devils . Et dans cette optique, c'est bien Chelsea qui pourrait sortir le Portugais de l'impasse. En effet, le Daily Mail assure que grâce aux bonnes relations entre Jorge Mendes et Todd Boehly, le propriétaire des Blues , un transfert en janvier serait envisageable.



OM : Longoria veut boucler le transfert d'un attaquant de L1

Compte tenu des récents problèmes d'efficacité rencontrés par l'OM, Pablo Longoria s'activerait en coulisses pour dénicher un nouvel attaquant. Et selon les informations de Media Foot , le club phocéen s'intéresserait notamment à Junya Ito, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Stade de Reims où il réalise un début de saison prometteur.



