Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG sort du silence pour le contrat légendaire de Mbappé

Publié le 24 octobre 2022 à 16h30 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 16h31

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il était sur le départ en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement prolongé avec le PSG jusqu’en juin 2024 (plus une année en option). Séduit par le projet sportif parisien, l’attaquant français aurait également récupéré un salaire stratosphérique en renouvelant son bail avec l’écurie parisienne, qui est sortie du silence ce lundi.

Kylian Mbappé a-t-il signé le contrat du siècle avec le PSG ? Cinq mois après l’annonce de sa prolongation jusqu’en juin 2024 (plus une année en option), Le Parisien révèle dans ses colonnes les chiffres hallucinants du nouveau bail de l’international français. Pour convaincre Mbappé de prolonger, et donc de ne pas partir libre, le PSG aurait offert le plus grand contrat de l'histoire du sport à sa star.

Mbappé pourrait toucher 630M€ bruts

Ainsi, s’il honorait les trois années de son contrat, dont la dernière en option, Kylian Mbappé touchera 630M€ bruts en comptant son salaire, la prime de fidélité ainsi que la prime à la signature. Des révélations qui font du bruit et qui scandalisent certaines personnes, choquées par ces montants astronomiques. Dans un communiqué publié ce lundi, le PSG a fermement démenti les chiffres évoqués, pointant du doigt le timing de la publication alors que l’équipe de Christophe Galtier affronte mardi le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, pour le compte de la 5e journée de Ligue des champions.

Mercato : Face à l’offre pharaonique du PSG, le Real Madrid ne pouvait pas rivaliser pour Mbappé https://t.co/PKY6lluGQg pic.twitter.com/xgeU9W3nbB — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

« Le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués »