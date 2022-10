Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En pleine polémique avec Wanda Nara, Icardi se relance enfin

Publié le 24 octobre 2022 à 14h10

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Mauro Icardi a rejoint Galatasaray dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Un choix qui n’a pas tout de suite été payant, puisque l’attaquant n’a que très peu joué et a d’ailleurs du composer avec une énorme polémique extra-sportive, le liant à sa compagne et agent Wanda Nara.

Voilà plus d’un an que l’on parle plus de Mauro Icardi pour ses frasques en dehors des terrains de football, que pour ses buts. L’attaquant prêté par le PSG à Galatasaray se retrouve d’ailleurs dans une nouvelle polémique l’opposant à Wanda Nara, qui fait la Une de la presse people.

Premier but et première passe décisive pour Icardi

La malédiction est peut-être finie. Lors de la rencontre face à Alanyaspor de ce dimanche, Mauro Icardi a enfin ouvert son compteur avec Galatasaray, profitant d’une mauvaise relance de la défense adverse. Ce n’est pas tout, puisqu’un peu plus tôt il a délivré une passe décisive pour l’ouverture du score de Dries Mertens.

