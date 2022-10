Foot - PSG

PSG : Les inquiétantes révélations du clan Wanda Nara sur Mauro Icardi

Publié le 22 octobre 2022 à 20h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Wanda Nara et Mauro Icardi, le torchon brûle. Une procédure de divorce est en cours, mais le joueur, qui appartient toujours au PSG, nierait la réalité. A tel point que certains proches de Wanda Nara tirent la sonnette d'alarme et s'inquiètent du comportement de l'attaquant, qui aurait récemment fait le déplacement jusqu'en Argentine pour essayer de la reconquérir.

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi ne pourra pas compter sur le soutien de Wanda Nara. La jeune femme a annoncé sur les réseaux sociaux sa séparation avec le joueur. Wanda Nara s'est réfugiée en Argentine et fréquente un jeune rappeur, L-Gante. C'en est trop pour l'attaquant, qui s'est rendu à Buenos Aires pour rencontrer celle qui gérait également sa carrière. Icardi se serait rendu en bas de son immeuble avant d'être repoussé par la sécurité. Après ce cours voyage, il a lâché ses vérités sur les réseaux sociaux.

Mercato - PSG : Le clan Icardi lâche une terrible annonce https://t.co/2aZg03RreI pic.twitter.com/YahW1NKL87 — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Elle est la risée du monde entier avec son comportement »

« Aujourd'hui, malheureusement, elle a décidé de rompre. Mais nous sommes toujours mariés. Je la connais plus que quiconque. Je sais le genre de personne qu'elle est, je l'ai toujours défendu, mais elle est la risée du monde entier avec son comportement, avec ses attitudes. Je ne suis pas prêt à continuer pour encaisser cela et à défendre l'indéfendable » avait lâché Icardi.

« Elle m'a dit que oui, elle a peur »

Dernièrement, des proches de Wanda Nara sont montés au créneau comme la mannequin Luli Fernández « Je lui ai parlé tard hier et je lui ai demandé comment il se fait qu'elle n'ait pas peur. Mauro se comporte bizarrement. Elle m'a dit que oui, elle a peur » a-t-elle confié lors de l'émission Socios del Espectáculo.

« Icardi nie toujours le divorce »