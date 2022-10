Foot - PSG

PSG : En plein divorce, Icardi règle ses comptes avec Wanda Nara

Publié le 13 octobre 2022 à 11h30

Thibault Morlain

Parti du PSG pour rejoindre Galatasaray, Mauro Icardi fait actuellement les gros titres de la presse pour ses problèmes extra-sportifs avec Wanda Nara. Le couple est en plein divorce et cela fait la Une des médias, notamment en Argentine. Et voilà que Mauro Icardi a pris la parole pour régler ses comptes avec celle qui est également son agent.

Déjà au PSG, le couple Mauro Icardi-Wanda Nara faisait énormément parler. A Galatasaray, ça ne change pas. Et voilà que cela fait même la Une des médias étant donné que la femme et agent de l'Argentin a tout simplement demandé le divorce. Alors que cette affaire fait donc énormément parler, la version de chacun est très attendue. Wanda Nara avait été la première à parler, officialisant cette séparation. Et c'est maintenant Mauro Icardi qui a pris la parole.

« Je ne suis pas prêt à continuer pour encaisser cela et à défendre l'indéfendable »

A l'occasion d'un live Instagram , Mauro Icardi s'est ainsi exprimé sur son divorce avec Wanda Nara. L'attaquant prêté par le PSG à Galatasaray a alors expliqué : « Aujourd'hui, malheureusement, elle a décidé de rompre. Mais nous sommes toujours mariés. Je la connais plus que quiconque. Je sais le genre de personne qu'elle est, je l'ai toujours défendu, mais elle est la risée du monde entier avec son comportement, avec ses attitudes. Je ne suis pas prêt à continuer pour encaisser cela et à défendre l'indéfendable ».

« Les garçons sont très en colère contre elle »