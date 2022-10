Foot - PSG

PSG : L’énorme mise au point de Galatasaray sur Mauro Icardi

Publié le 8 octobre 2022 à 13h30

Thibault Morlain

Bien que Mauro Icardi a quitté le PSG pour Galatasaray, où il est prêté sans option d’achat pour la saison, l’Argentin continue de faire tout autant parler de lui. Et ce sont ses problèmes extra-sportifs qui se retrouvent en Une des médias. En effet, son divorce avec Wanda Nara est plus médiatisé que jamais. De quoi impacter ses performances sportives ? L’entraîneur de Galatasaray a tenu à faire un point sur le cas Icardi.

N’étant pas désiré au PSG, Mauro Icardi était donc invité à faire ses valises lors du mercato estival. Une solution a finalement été trouvée en Turquie, où il a été prêté, sans option d’achat, à Galatasaray. Toutefois, pour le moment, l’expérience stambouliote n’est pas la meilleure pour Icardi, d’autant qu’il doit faire avec de gros problèmes extra-sportifs. En effet, son couple avec Wanda Nara fait énormément parler, d’autant que le divorce a été demandé. D’ailleurs, afin de régler cela, Mauro Icardi est rentré en Argentine. Un voyage qui a fait énormément parler étant donné qu’il a eu lieu au beau milieu de la saison.

« Il n’y a aucun problème avec Icardi »

Même à Galatasaray, Mauro Icardi se retrouve donc au coeur de la polémique. Pour autant, malgré les déboires de l’Argentin, le club stambouliote tient à lui apporter son soutien. Dans des propos rapportés par AS , c’est Okan Buruk, entraîneur de Galatasaray qui a fait une grosse mise au point sur Icardi, expliquant alors : « Il n’y a aucun problème avec Icardi. Il est arrivé et a commencé à s’entraîner avec ses amis. Il a un bon caractère. Il est content d’être ici. Tous ont un avis différent sur Icardi, mais c’est un joueur qui a de bonnes relations avec ses coéquipier et le staff technique ».

« Il sera prêt sur le terrain »