PSG : Un gros clash a éclaté avec Achraf Hakimi

Publié le 8 octobre 2022 à 08h45

Thomas Bourseau

Recruté à l’été 2021 après une saison XXL à l’Inter, Leandro Paredes a réalisé des premiers mois de très bonne facture au PSG avant de rencontrer plus de difficultés qui s’étendent sur ce début de saison. D’ailleurs, son intégration n’aurait pas été totale, en atteste un clash survenu la saison passée avec Leandro Paredes.

Achraf Hakimi est « le meilleur latéral droit au monde » si l’on en croit un tweet publié par Kylian Mbappé la saison passée. Cependant, au PSG, l’international marocain se montre irrégulier et n’arrive pas à retrouver sa forme XXL du début d’exercice précédent et affichée continuellement en 2020/2021 à l’Inter. Ce qui lui avait d’ailleurs valu son transfert au PSG. Et il semblerait que la question de clans au sein du vestiaire soit un élément de réponse.

Une proximité avec Mbappé et Ramos

Comme cela est visible sur et en dehors des terrains, Achraf Hakimi dispose d’une proximité incontestable avec Kylian Mbappé selon L’Équipe , mais pas seulement. En effet, l’international marocain aux attaches espagnoles serait également proche de Sergio Ramos, son ancien coéquipier du Real Madrid. Mais le terme de proximité ne s’appliquerait pas à une certaine partie du vestiaire du PSG.

Pas proche des Sud-américains, un clash avec Paredes