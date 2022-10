Foot - PSG

PSG : La remontada de Barcelone, Cavani en a fait des cauchemars

Publié le 8 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Dans sa quête de remporter la Ligue des Champons, le PSG version QSI a connu de nombreux terribles échecs. On se souvient notamment de la désormais mythique remontada du FC Barcelone au Camp Nou. Un désastre sportif qui a laissé des traces dans les esprits des joueurs du PSG. Ce n'est d'ailleurs pas Edinson Cavani qui dira le contraire.

En l'emportant 4-0 à domicile lors du match aller face au FC Barcelone, le PSG avait quasiment les deux pieds en quart de finale de Ligue des Champions. Mais malgré cette déconvenue, en Espagne, on y croyait encore. Et au terme d'un match complètement fou au Camp Nou, le FC Barcelone a réalisé l'impensable. Grâce à un dernier but de Sergi Roberto, les Blaugrana se sont imposés 6-1, éliminant par conséquent le PSG.

« Cela m'a énormément affecté »

La désillusion a été terrible pour le PSG. Et aujourd'hui encore, cette remontada hante les esprits des acteurs de la rencontre. Cette défaite en a touché moralement plus d'un. Cela a notamment été le cas d'Edinson Cavani, qui a révélé pour Relevo être passé par un psychologue suite à ce match contre le FC Barcelone : « Quand est-ce que j'ai été chez le psychologue pour la première fois ? La première fois, ça a été après la remontada du Barça contre le PSG. Cela m'a énormément affecté et il y a des choses qui te surchargent. En cinq minutes, tout ce que nous venions de faire avait changé. C'est un coup très dur que tu ne peux pas le contrôler et bien que cela ne soit que du football, ça te touche personnellement, avec des symptômes d'anxiété, des sueurs froides, des vertiges en dormant et j'avais peur de dormir ».

