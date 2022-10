Foot - PSG

PSG : Coup de tonnerre pour la grande révolution de Galtier ?

Publié le 7 octobre 2022 à 09h30

Dès son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier a cherché à mettre en place un système viable permettant à Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar d’être associés sur le front de l’attaque. Depuis le début de la saison, les Parisiens jouent donc avec une défense à trois, mais les récentes blessures de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes pourraient forcer l’entraîneur du club de la capitale à revoir ses plans.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a concédé son deuxième match nul de la saison. Le PSG a été tenu en échec par Benfica (1-1), lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les deux équipes restent donc à égalité de points en tête du groupe H. Mais lors de cette rencontre, les Parisiens ont également perdu Nuno Mendes sur blessure. Le jeune latéral portugais est touché aux ischio-jambiers et devrait être indisponible pour au moins trois semaines. Une absence qui va peut-être forcer Christophe Galtier à revoir ses plans.

Une défense qui interroge

Car cette blessure, ajoutée à celle de Presnel Kimpembe, fait que l’entraîneur parisien a moins de solutions. Depuis son arrivée sur le banc du club de la capitale, Christophe Galtier a mis en place un 3-4-3, mais il n’a pas énormément d’options pour suppléer l’international français. L’absence d’un autre défenseur central de métier, Milan Skriniar ayant été courtisé tout l’été, se fait à présent ressentir, même si Danilo Pereira rend service dans cette position. Pour remplacer Nuno Mendes, Christophe Galtier dispose de Juan Bernat, mais ce dernier manque de rythme.

Changement de système ?