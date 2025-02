Vente du PSG : Le Qatar confirme !

Amadou Diawara

Alors que Nasser Al-Khelaïfi - le président du PSG - a été mis en examen, le Qatar aurait menacé de se désengager de tous ses investissements en France, que ce soit le club de la capitale ou BeIN SPORTS. Une information totalement démentie par QSI, qui réaffirme son engagement dans l'Hexagone.

Suspecté d'être impliqué dans l'affaire Lagardère, Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir. En guise de riposte, le Qatar aurait menacé de se désengager de tous ses investissements réalisés en France, notamment le PSG et BeIN SPORTS.

Le Qatar est en colère, mais...

Selon les informations de Ben Jacobs, divulguées sur Give Me Sport ce jeudi, QSI serait en colère après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Malgré tout, le propriétaire du club parisien ne devrait en aucun cas se retirer. Une indiscrétion confirmée par Le Parisien.

... ne va pas lâcher le PSG !

En haut lieu, on assure à Doha qu'il n'existe aucune question d'un possible retrait des investissements en France. De surcroit, comme l'a indiqué Le Parisien, on réaffirme l'engagement de QIA (Qatar Investment Authority, le fonds d'investissement souverain du Qatar) sur le sol de l'Hexagone. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi peut pousser un ouf de soulagement.