PSG : Mbappé, Rabiot... Il annonce une nouvelle «guerre» avec Al-Khelaïfi !

Alors que leur contrat arrivait à terme avec le PSG, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot ont refusé de prolonger, et ce, pour rejoindre le club de leur choix librement et gratuitement. Furieux de lâcher ses joueurs pour 0€, Nasser Al-Khelaïfi est entré en guerre avec eux, les mettant au placard. D'après Jérôme Rothen, le président du PSG pourrait avoir un nouveau conflit de ce genre dans le futur.

En fin de contrat le 30 juin 2019, Adrien Rabiot a refusé de prolonger avec le PSG. Mis au placard par Nasser Al-Khelaïfi pendant plusieurs mois, l'international français a finalement signé librement et gratuitement à la Juventus. Cinq ans plus tard, Kylian Mbappé a eu un clash du même genre avec le président du PSG, et ce, parce qu'il est parti pour 0€ au Real Madrid le 1er juillet dernier. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a affirmé que l'histoire allait se répéter, et ce, parce que Nasser Al-Khelaïfi a du mal à accepter les refus.

« J’attendais avec impatience le documentaire. Par rapport à tout ce qu’on savait avant, on n'apprend rien en fait et il y a beaucoup de spéculations, c’est ça qui me dérange. C’est toujours pareil, entre la spéculation, ce qu’il se passe réellement. J’ai vu une facture passer sur la fameuse armée numérique. Je ne dis pas que c’était bien par rapport à Rabiot ou même à Mbappé. (...) Armée numérique, c’est un grand mot. Quand tu nous sors une seule facture. C’est Ribes qui est cité là-dessus. C’était un Complément d’enquête sur Nasser Al-Khelaïfi on est d’accord ? Pas sur Jean-Martial Ribes. On en apprend un peu plus sur la personnalité de Nasser. Il a du mal avec le “non”. Parce que peut-être qu’au Qatar il est habitué, vu le statut, les moyens qu’il a, à ce que les gens disent “oui” à tout. En Europe, et dans le football d’autant plus, il peut y avoir un “non” de temps en temps. La preuve c’est qu’il y a eu le cas Rabiot, Mbappé, il y en aura certainement après », a précisé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

« On le voit aussi dans le dossier du stade, il est catégorique et il ne revient pas en arrière. Madame Rabiot parle de “guerre” et ce sont ses propos. Libre à elle, si ce sont les propos qu’a employés le président du Paris Saint-Germain. En effet, ça s’est très mal passé à la fin avec le cas Rabiot et pourtant, je ne dis pas que c’est bien. Je dis juste que tu as le droit de faire des erreurs, que le “non”, en effet, il faut savoir le combattre différemment. Pas avec des méthodes plus fortes où tu fais preuve de rancune aussi. Mais c’est la seule chose sur la personnalité de Nasser Al-Khelaïfi qui ressort. A côté de ça, c’est creux. Et c’est neuf mois d’enquête pour ça ? », a conclu Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG.