OL - Transfert d’un buteur : C’est le choc !

Pierrick Levallet

L’OL aimerait mettre la main sur un nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Si la piste Endrick a pris beaucoup d’ampleur ces derniers temps, le club rhodanien garderait également un œil sur Louis Munteanu. L’attaquant du CFR Cluj devrait toutefois s’engager en Écosse en janvier, et sa trajectoire étonnerait à l’étranger.

L’OL devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien, conscient des limites de son effectif, voudrait offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais aimeraient notamment renforcer le secteur offensif en recrutant un nouvel attaquant de pointe.

L'OL cible Munteanu sur le mercato Dans cette optique, la piste menant à Endrick (Real Madrid) a pris de l’ampleur ces derniers jours. Mais l’OL garderait également un œil sur Louis Munteanu. Le buteur du CFR Cluj devrait toutefois échapper aux Gones en janvier. L’international roumain semble prendre la direction du Celtic, en Écosse.