Mercato : Gros problème d'argent à l'OM ?

Dans seulement quelques jours, le mercato hivernal va ouvrir ses portes et des nombreuses pistes sont déjà annoncées du côté de l’Olympique de Marseille. Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semble vouloir offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi, afin de bien lancer la deuxième partie de saison.
Depuis la signature de Roberto De Zerbi, beaucoup de choses ont changé à Marseille. C’est notamment le cas de l’effectif, puisque les survivants de l’ancien OM ne sont plus que très peu. Et la révolution devrait continuer, avec des nouveaux noms annoncés pour le mercato hivernal à venir.
A quoi s’attendre cet hiver ?
Ça semble déjà chauffer à l’OM, sur le front des départs comme sur celui des arrivées. La presse italienne parle en effet d’un intérêt pour le latéral droit Brooke Norton-Cuffy, révélation de cette première partie de saison en Serie A avec le Genoa. Attention toutefois à Pierre-Emile Højbjerg, que la Juventus souhaiterait arracher à Roberto De Zerbi.
Benatia n’aura pas une grosse enveloppe
Le directeur sportif Medhi Benatia a sans aucun doute un plan clair pour le mois de janvier, mais il faudra être inventif. Calciomercato.it nous apprend en effet que l’OM ne devrait pas avoir une enveloppe très importante pour le mercato hivernal. Il faut dire que cet été, les Marseillais ont déjà dépensé près de 96M€ sur le marché des transferts.