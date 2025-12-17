Mercato : Gros problème d'argent à l'OM ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, le mercato hivernal va ouvrir ses portes et des nombreuses pistes sont déjà annoncées du côté de l’Olympique de Marseille. Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semble vouloir offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi, afin de bien lancer la deuxième partie de saison.

Depuis la signature de Roberto De Zerbi, beaucoup de choses ont changé à Marseille. C’est notamment le cas de l’effectif, puisque les survivants de l’ancien OM ne sont plus que très peu. Et la révolution devrait continuer, avec des nouveaux noms annoncés pour le mercato hivernal à venir.

A quoi s’attendre cet hiver ? Ça semble déjà chauffer à l’OM, sur le front des départs comme sur celui des arrivées. La presse italienne parle en effet d’un intérêt pour le latéral droit Brooke Norton-Cuffy, révélation de cette première partie de saison en Serie A avec le Genoa. Attention toutefois à Pierre-Emile Højbjerg, que la Juventus souhaiterait arracher à Roberto De Zerbi.