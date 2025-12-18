OM : Il signe en «deux heures», le coup de cœur instantané !

Voilà ce qui s'appelle donner une réponse expéditive. Courtisé par diverses écuries européennes à l'été 2019, moment de ses 28 ans, Téji Savanier décidait de quitter Nïmes. Non pas pour signer à l'AC Milan, à Valence ou bien à l'OM qui étaient tous les rangs selon ses dires. En effet, le milieu offensif français choisissait Montpellier et ce, pour une raison simple : le cœur.
Une année avant le début de l'ère-Pablo Longoria et son intégration dans l'organigramme de l'OM en tant que directeur sportif, son prédécesseur Andoni Zubizarreta a travaillé sur un dossier en particulier sur le marché des transferts. A l'été 2019, « Zubi » s'est battu avec de multiples équipes dans la course à la signature de Téji Savanier qui flambait avec Nîmes à l'époque.
«Mon rêve, c’était de jouer avec mon club de cœur, avec Montpellier»
Cependant, malgré les intérêts de l'OM, de l'AC Milan, du FC Séville ou encore de Valence, Téji Savanier a pris une décision que peu ont vu venir : La Mosson du Montpellier Hérault Sporting Club. Lors d'une interview avec Trust Sports Magazine, le milieu offensif de l'équipe héraultaise et participant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se sont déroulés en 2021 à cause du Covid-19 est revenu sur ce choix qui en a surpris plus d'un. « Après Nîmes, j’ai eu plusieurs possibilités, avec de vrais clubs européens. Mais mon rêve, c’était de jouer avec mon club de cœur, avec Montpellier, et lorsque ça a été possible, je n’ai pas hésité ».
«Les clubs européens, c’était Milan, Séville, Lyon ? Marseille aussi»
« Les clubs européens, c’était Milan, Séville, Lyon ? Marseille aussi. Valence. Et plusieurs clubs en Grèce. J’aurais pu partir. Je crois. Mais Montpellier s’est positionné. Et mon rêve, c’était de porter ce maillot devant mes parents, ma femme, mes enfants, défendre ces couleurs que j’ai toujours admirées. Du coup, je n’ai pas mis deux heures me décider ». a conclu Téji Savanier. Un processus de réflexion somme toute rapide au vu des liens qu'il entretient avec Montpellier. Le natif de la ville a donc laissé en plan l'OM.