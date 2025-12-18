OM : Il signe en «deux heures», le coup de cœur instantané !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà ce qui s'appelle donner une réponse expéditive. Courtisé par diverses écuries européennes à l'été 2019, moment de ses 28 ans, Téji Savanier décidait de quitter Nïmes. Non pas pour signer à l'AC Milan, à Valence ou bien à l'OM qui étaient tous les rangs selon ses dires. En effet, le milieu offensif français choisissait Montpellier et ce, pour une raison simple : le cœur.

Une année avant le début de l'ère-Pablo Longoria et son intégration dans l'organigramme de l'OM en tant que directeur sportif, son prédécesseur Andoni Zubizarreta a travaillé sur un dossier en particulier sur le marché des transferts. A l'été 2019, « Zubi » s'est battu avec de multiples équipes dans la course à la signature de Téji Savanier qui flambait avec Nîmes à l'époque.

«Mon rêve, c’était de jouer avec mon club de cœur, avec Montpellier» Cependant, malgré les intérêts de l'OM, de l'AC Milan, du FC Séville ou encore de Valence, Téji Savanier a pris une décision que peu ont vu venir : La Mosson du Montpellier Hérault Sporting Club. Lors d'une interview avec Trust Sports Magazine, le milieu offensif de l'équipe héraultaise et participant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se sont déroulés en 2021 à cause du Covid-19 est revenu sur ce choix qui en a surpris plus d'un. « Après Nîmes, j’ai eu plusieurs possibilités, avec de vrais clubs européens. Mais mon rêve, c’était de jouer avec mon club de cœur, avec Montpellier, et lorsque ça a été possible, je n’ai pas hésité ».