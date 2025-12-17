L'OM prépare un transfert surprise !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature d'Emerson Palmieri. En effet, les Marseillais ont déboursé environ 700 000€ pour s'attacher les services du latéral gauche italien. Malgré tout, l'OM aimerait recruter un autre joueur à ce poste cet hiver. Dans cette optique, l'écurie présidée par Pablo Longoria aurait coché le nom de Souffian El Karouani.

Déterminé à renforcer le couloir gauche de sa défense, l'OM de Pablo Longoria a inscrit le nom d'Emerson Palmieri sur ses tablettes. Pour faire plier la direction de West Ham, les hautes sphères marseillaises ont dû attendre les dernières heures du mercato estival. L'OM ayant formulé une offre d'environ 700 000€ pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Mercato : L'OM en pince pour Souffian El Karouani Si Emerson Palmieri a paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, l'OM compterait tout de même recruter un nouvel arrière gauche lors du prochain mercato hivernal. Pour remplir cette mission, les Olympiens auraient activé la piste menant à Souffian El Karouani.