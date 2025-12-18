Transfert à l’OL : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Les dirigeants lyonnais aimeraient offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien jouirait d’ailleurs d’une plutôt belle réputation au Brésil, où on verrait le Rhône comme une très bonne destination en Europe.

Cet hiver, l’OL ne devrait pas rester les bras croisés sans rien faire sur le mercato. Le club rhodanien a pris conscience des limites de son effectif, et souhaiterait ainsi offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais travailleraient notamment sur l’arrivée d’Endrick en prêt.

L'OL a belle réputation au Brésil Comme le rapporte Goal, l’OL jouirait d’ailleurs d’une excellente réputation au Brésil. Le club rhodanien est vu comme un tremplin pour des talents brésiliens depuis des années. Ce serait en partie pour cette raison qu’Endrick n’a pas hésité bien longtemps avant de donner son accord pour rejoindre le Rhône.