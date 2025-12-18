Transfert annulé au PSG : La déclaration d’amour qui change tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un peu plus d'un an désormais, Julian Alvarez décidait de snober le PSG dans l'optique d'évoluer sous les ordres de son compatriote Diego Simeone, mais aussi d'être inclus dans un vestiaire où se trouvaient déjà plusieurs argentins. La colonie argentine de l'Atletico semble avoir fait pencher la balance en faveur du club rojiblanco.

Julian Alvarez avait une grosse décision à prendre pendant le mercato estival de 2024. Après avoir raflé tous les trophées possibles avec Manchester City ainsi que la Coupe du monde et la Copa America en sélection, l'international argentin fermait le chapitre anglais et quittait City. Le PSG et le FC Barcelone semblaient être sur les rangs notamment, l'entraîneur Luis Enrique appréciant son profil.

«Avoir autant de coéquipiers argentins m'aide énormément au quotidien. Je sentais que j'aurais ma place» Toutefois, c'est du côté de l'Atletico de Madrid que Julian Alvarez s'est envolé l'année dernière. Pourquoi refuser le PSG pour les Colchoneros ? Notamment en raison de son contingent argentin. « Franchement, je me sens très bien à l'Atlético de Madrid. Ils m'ont tout facilité. Avoir autant de coéquipiers argentins m'aide énormément au quotidien. Je sentais que j'aurais ma place, que je pourrais progresser et trouver mon meilleur niveau ».