Divorce au PSG : La grosse accusation de Daniel Riolo !

Le PSG et beIN SPORTS sont liés de par la présence du Qatar dans les deux entités. A la fin de la saison, la chaîne qatarie passera définitivement la main pour ce qui est de la diffusion de la Ligue 1. Au vu de la fin de la collaboration, le président du directoire de Canal+ a refusé de se remettre dans la course. Une issue facile du point de vue de Daniel Riolo.

Comme cela le stipulait dans le contrat convenu pour les droits TV de diffusion de la Ligue 1, beIN SPORTS avait le droit de se retirer dès le départ de DAZN. Finalement, le diffuseur du match de samedi à 17h a continué un peu et laissera sa place à la fin de la saison. Ligue 1+, qui propose les 8 autres matchs chaque week-end de championnat, va récupérer la totalité du catalogue.

«Quand je vois la manière dont celle Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne pas vraiment envie» C’était pourtant l’opportunité de Canal+ qui demeure à ce jour le diffuseur historique de l’élite du football français de revenir dans la danse. Néanmoins, le président du directoire de Canal+ a sorti la sulfateuse en interview avec Le Figaro. « Quand je vois la manière dont celle Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne pas vraiment envie. Si la Ligue de football n’a pas envie de travailler avec nous, cela devient compliqué. Je ne vais pas les forcer. Nous sommes l’acteur qui en a le moins besoin ! ».