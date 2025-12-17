Lucas Chevalier au Qatar : Le PSG a pris sa décision !

Amadou Diawara

Touché à la cheville lors du choc face à l'AS Monaco (le 29 novembre), Lucas Chevalier n'a pas joué les trois derniers matchs du PSG. Convoqué pour disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo ce mercredi, le gardien numéro 1 de Luis Enrique devrait retrouver une place de titulaire à Doha (Qatar).

Le 29 novembre dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est incliné face à l'AS Monaco au stade Louis II (1-0). De surcroit, le club emmené par Luis Enrique a perdu Lucas Chevalier.

PSG-Flamengo : Lucas Chevalier sera titulaire ? Victime d'un très vilain tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier était touché à la cheville. Par conséquent, le portier du PSG n'a pas joué les trois derniers matchs de son équipe. S'il a retrouvé le groupe de Luis Enrique ce samedi à Metz, Lucas Chevalier est resté assis sur le banc de touche pendant l'intégralité de la partie.