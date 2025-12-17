Un crack au PSG : Une offre est dégainée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, la politique a quelque peu changé au PSG et avec Luis Enrique, la jeunesse a plus sa chance. Une aubaine pour les jeunes du centre de formation parisien. A condition de réussir à les conserver. Le club de la capitale a longtemps été frappé par le départ de ses cracks. Désormais, le PSG veut tout faire pour les garder, à commencer par Mathis Jangeal.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance aux jeunes joueurs parisiens. On a ainsi pu le voir cette saison avec Quentin Ndjantou ainsi que Mathis Jangeal. Agé de 17 ans, ce dernier a ainsi été lancé dans le grand bain par l'entraîneur du club de la capitale. Le début d'une longue histoire pour Jangeal avec le PSG ? L'avenir du Parisien est loin d'être acté actuellement...

Le PSG compte sur Jangeal ? Si Mathis Jangeal est donc aujourd'hui au PSG, rien ne dit qu'il le sera encore d'ici quelques mois. Actuellement, le Parisien est sous contrat aspirant jusqu'en juin 2026. Quid alors de son avenir ? Selon les informations du Parisien, le club de la capitale aurait offert un premier contrat pro à Jangeal à l'automne dernier. Une proposition qui n'a toutefois pas abouti.