PSG : Le coup de pression au Qatar !

Au Paris Saint-Germain, l’année 2025 fut couronnée de succès jusqu’ici. En ce mercredi 17 décembre, l’équipe de Luis Enrique peut un peu plus forger sa légende dans l’histoire du football mondial en devenant le premier club français à éventuellement remporter la Coupe intercontinentale qui se jouera au Qatar à 18h contre Flamengo. De quoi permettre à Pedro Miguel Pauleta de mettre le groupe parisien sous pression.

Le PSG a jusqu’ici fait un sans-faute en 2025 sur les trophées traditionnels en excluant la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions ainsi que la Supercoupe d’Europe. Le Paris Saint-Germain est sorti victorieux de toutes ces compétitions.

«L’amour qui existe entre ce club, les supporters et moi, c’est le plus important» Grâce au premier sacre de son histoire en C1, le PSG a validé son billet pour la Coupe intercontinentale des clubs. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi faire ce que l’OM n’a pas pu : rafler ladite coupe. Présent au Qatar, la finale se déroulant à 18h à Doha, Pedro Miguel Pauleta a été invité à réagir à la saison XXL de son ancien club qu’est le PSG. « L’amour qui existe entre ce club, les supporters et moi, c’est le plus important. C’est toujours un énorme plaisir pour moi de rencontrer les supporters. C’est une année spéciale pour nous tous. On a gagné des trophées tellement importants. La Champions League, ça faisait longtemps qu’on voulait aller la chercher ».