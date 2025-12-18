Chevalier remplacé : Coup de tonnerre au PSG !

Axel Cornic

Les prestations de Lucas Chevalier ont soulevé des nombreux débats ces dernières semaines et la finale de Coupe intercontinentale de ce mercredi, ne va rien arranger. Remplaçant, l’ancien du LOSC a en effet vu sa doublure Matveï Safonov réaliser une rencontre incroyable face à Flamengo, offrant un sixième titre à son club.

Décidément, cette fin d’année 2025 n’est pas pour Lucas Chevalier. Très critiqué pour ses prestations au PSG, le gardien de but français n’a pas réussi à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Pire, pendant sa récente blessure à la cheville, il a vu Matveï Safonov briller et surtout rassurer.

Ça va être compliqué... La prestation de l’international ruse en finale de la Coupe Intercontinentale, va sans aucun doute déclencher énormément de débats autour du titulaire dans les cages du PSG. Et certains laissent déjà entendre que cela ne devrait pas vraiment tourner en faveur de Lucas Chevalier, pourtant recruté pour 55M€ cet été.