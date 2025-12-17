PSG : Le clan Mbappé annonce un coup à 100M€ !

Amadou Diawara

Ce mardi, le conseil des prud'hommes de Paris a condamné le PSG à payer 61M€ bruts à Kylian Mbappé. D'après Me Thomas Clay, avocat du joueur, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir débourser près de 100M€ au total pour réparer le préjudice causé à son ancien numéro 7.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que le club rouge et bleu a refusé de lui verser 55M€ de primes et salaires dus sur la saison 2023-2024, l'international français a saisi le conseil des prud'hommes. Et l'instance parisienne a condamné le PSG a payer près de 61M€ bruts à Kylian Mbappé, soit la somme réclamée plus des congés payés.

Le PSG va casser sa tirelire pour Mbappé Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Me Thomas Clay s'est prononcé sur les détails financiers. D'après l'avocat de Kylian Mbappé, le PSG va devoir lâcher près de 100M€ au total. Les 61M€ évoqués constituant une valeur en brut.