Kylian Mbappé : Le plan drague qui tourne mal !

En quelques années, Kylian Mbappé est passé de promesse du football français à superstar du football mondial. Dans ce laps de temps, une influenceuse contactée sur les réseaux sociaux par Mbappé au début de sa carrière s’est décidée de répondre à son approche. Un peu « trop tard » au goût de l’attaquant du Real Madrid.
En 2017, ce fut l’année de l’éclosion pour Kylian Mbappé. A Monaco et en équipe de France, le jeune attaquant alors âgé de 18 ans se révélait aux yeux de l’Europe. De quoi lui valoir une notoriété grandissante d’autant plus qu’il signait au PSG cet été-là par le biais d’un prêt d’une saison avec obligation d’achat à 180M€ faisant de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire derrière les 222M€ de Neymar. Rien que ça.
«Il lui envoie des yeux en emoji. Astrid ne répond pas»
En dehors des terrains, Kylian Mbappé a tenté une approche avec une influenceuse : Astrid. C’est en effet la révélation effectuée par le streamer KINDA sur Twitch. « 2017, Mbappé envoie un message à Astrid. Désolé Kylian, je suis obligé de poucave (ndlr de balancer) pour l’anecdote. Il lui envoie des yeux en emoji. Astrid ne répond pas ».
5 ans plus tard «elle lui répond « Ça va ou quoi Kylian ? ». Kylian Mbappé a répondu : « Trop tard »»
Néanmoins, ce message de Kylian Mbappé n’est pas resté indéfiniment sans réponse de la part d’Astrid. Quelques années plus tard, un titre de champion du monde glané et le statut de star de l’équipe de France ainsi que du PSG, Mbappé recevait une réponse de la personne concernée. Mais le train avait quitté le quai de gare et le capitaine des Bleus n’a pas manqué de lui faire savoir. « On est en 2022 quand on part au ski. Astrid finit par répondre. Ça veut dire que cinq ans après, Mbappé devient Mbappé et explose tout, elle se dit : « je vais lui envoyer un petit message, il est monté c’est bon ». Elle lui répond « Ça va ou quoi Kylian ? ». Vous me croyez ou pas, Kylian Mbappé a répondu : « Trop tard » ». Froidement.