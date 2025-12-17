Kylian Mbappé : Le plan drague qui tourne mal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En quelques années, Kylian Mbappé est passé de promesse du football français à superstar du football mondial. Dans ce laps de temps, une influenceuse contactée sur les réseaux sociaux par Mbappé au début de sa carrière s’est décidée de répondre à son approche. Un peu « trop tard » au goût de l’attaquant du Real Madrid.

En 2017, ce fut l’année de l’éclosion pour Kylian Mbappé. A Monaco et en équipe de France, le jeune attaquant alors âgé de 18 ans se révélait aux yeux de l’Europe. De quoi lui valoir une notoriété grandissante d’autant plus qu’il signait au PSG cet été-là par le biais d’un prêt d’une saison avec obligation d’achat à 180M€ faisant de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire derrière les 222M€ de Neymar. Rien que ça.

«Il lui envoie des yeux en emoji. Astrid ne répond pas» En dehors des terrains, Kylian Mbappé a tenté une approche avec une influenceuse : Astrid. C’est en effet la révélation effectuée par le streamer KINDA sur Twitch. « 2017, Mbappé envoie un message à Astrid. Désolé Kylian, je suis obligé de poucave (ndlr de balancer) pour l’anecdote. Il lui envoie des yeux en emoji. Astrid ne répond pas ».