Divorce : Mbappé victime d’une supercherie ?

Kylian Mbappé a plié bagage en juin 2024 du PSG. Cependant le club parisien s’est refusé de lui verser trois mois de ses revenus ainsi qu’une partie de sa prime à la signature. De quoi indigner le clan Mbappé qui lançait une action en justice le même été et qui est allée jusqu’au conseil de prud’hommes mardi. Le verdict est tombé avec une condamnation de 61M€ pour le Paris Saint-Germain. Un plan machiavélique d’un an et demi d’après Sébastien Tarrago.

Kylian Mbappé a eu gain de cause après un an et demi de bataille avec ses avocats contre le PSG et les représentants juridiques du club. Le conseil de prud’hommes a condamné mardi après-midi le Paris Saint-Germain à verser la somme de 61M€ pour trois mois de salaire (avril à juin) et le reste de la prime à la signature non payés par le club de la capitale. Un long processus avec différents appels de la part du PSG pour selon Sébastien Tarrago faire passer Mbappé pour une personne avare d’argent qui « réclame » après son départ.

«Ils ont réussi avec cette stratégie là à abîmer l’image de Mbappé» « Si vous regardez la situation d’ensemble. Je pense que le PSG a obtenu ce qu’il voulait. A savoir, l’image de Kylian Mbappé a été écornée pour le grand public avec cette histoire. Pendant des mois, il a été répété dans les médias d’envergure que Kylian Mbappé « réclamait » des millions d’euros. Et on sous-entendait que c’était honteux. Alors qu’en fait, il ne réclamait que son salaire, son dû. Ils ont réussi avec cette stratégie là à abîmer l’image de Mbappé. Pour moi, c’est réussi à ce niveau-là ». a confié le journaliste de L’Equipe sur le plateau de L’Equipe du soir mardi.