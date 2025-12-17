Panique dans le clan Mbappé, l’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parfois qualifié de joueur arrogant, Kylian Mbappé n'a pas eu que des sorties heureuses face à la presse ces dernières années. Et l'une d'entre elles a d'ailleurs fait paniquer son entourage et notamment sa mère, Fayza Lamari, qui revient sur une annonce choc de Mbappé au sujet de l'équipe de France.

Kylian Mbappé est-il un joueur arrogant ? Chacun aura son idée sur la question, mais une chose est sûre, l'attaquant du Real Madrid cristallise régulièrement les critiques suite à ses sorties médiatiques. D'ailleurs, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en septembre, sa mère Fayza Lamari se confiait sans détour à ce sujet et revient notamment sur l'une des annonces de Mbappé qui avait fait parler. Elle avoue d'ailleurs avoir très peur de l'attitude de son fils.

« Quand je vois le bordel que cela crée... » « Peur de l’arrogance ? Oui, j'ai eu peur. Il y a des moments où il a été arrogant, bien sûr. Mais tu es là pour le faire redescendre. Prenons la conférence de presse en équipe de France il y a un an. Quand il répond sur le niveau de jeu ennuyeux des Bleus : "Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis..." Quand je vois le bordel que cela crée en rallumant mon téléphone après ma sieste, ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule... Mais je me suis ravisée. À ce moment-là, il ne va pas bien, il a aussi le droit de le dire. Ce qu'il n'a jamais vraiment fait », confie la mère de Kylian Mbappé.