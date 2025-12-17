Panique dans le clan Mbappé, l’annonce choc !

Parfois qualifié de joueur arrogant, Kylian Mbappé n'a pas eu que des sorties heureuses face à la presse ces dernières années. Et l'une d'entre elles a d'ailleurs fait paniquer son entourage et notamment sa mère, Fayza Lamari, qui revient sur une annonce choc de Mbappé au sujet de l'équipe de France.
Kylian Mbappé est-il un joueur arrogant ? Chacun aura son idée sur la question, mais une chose est sûre, l'attaquant du Real Madrid cristallise régulièrement les critiques suite à ses sorties médiatiques. D'ailleurs, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en septembre, sa mère Fayza Lamari se confiait sans détour à ce sujet et revient notamment sur l'une des annonces de Mbappé qui avait fait parler. Elle avoue d'ailleurs avoir très peur de l'attitude de son fils.
« Quand je vois le bordel que cela crée... »
« Peur de l’arrogance ? Oui, j'ai eu peur. Il y a des moments où il a été arrogant, bien sûr. Mais tu es là pour le faire redescendre. Prenons la conférence de presse en équipe de France il y a un an. Quand il répond sur le niveau de jeu ennuyeux des Bleus : "Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis..." Quand je vois le bordel que cela crée en rallumant mon téléphone après ma sieste, ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule... Mais je me suis ravisée. À ce moment-là, il ne va pas bien, il a aussi le droit de le dire. Ce qu'il n'a jamais vraiment fait », confie la mère de Kylian Mbappé.
« Il a fait des erreurs de com »
« Tu as le droit d'être saoulé, de montrer que tu es un humain, mais cela est mal compris. En même temps, depuis petit, on lui demande son avis sur tout... Quand j'entends qu'il a fait des erreurs de com... Redescendons sur terre, il n'a pas de bac +15 en communication de crise. Écoutez ce qu'il vous dit, il n'a jamais pratiqué la langue de bois. C'est juste que les gens imaginent toujours qu'il calcule », poursuit Fayza Lamari sur l'attitude de Kylian Mbappé, qui peut donc parfois faire paniquer son entourage.