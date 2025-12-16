Zidane : Catastrophe avec le divorce ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. D'après Pierre Ménès, Zinedine Zidane est destiné à prendre sa succession, à moins que Xabi Alonso ne se fasse virer et qu'il ne décide de revenir au Real Madrid.

Comme l'a annoncé Didier Deschamps, il vit ses derniers mois en équipe de France. En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, le sélectionneur des Bleus va quitter son poste après la Coupe du Monde.

«Ce sera amusant de voir Zidane finalement signer au Real» Pour assurer la succession de Didier Deschamps, Zinedine Zidane est le grandissime favori. Mais à en croire Pierre Ménès, le Ballon d'Or 98 pourrait snober la FFF si Xabi Alonso se fait remercier par le Real Madrid. « Tout le monde sait que ce sera Zizou ? Sauf si Xabi Alonso prend un coup de chausson dans les semaines qui arrivent et que Zizou est appelé en sauveur. Là, ce sera un choix à faire pour Zidane : est-ce qu’il préfèrera refuser l’offre du Real et attendre l’équipe de France dont il rêve depuis si longtemps, ou est-ce qu’il va repiquer avec le Real ? Je ne suis pas à sa place, je ne peux pas savoir », a déclaré le journaliste français sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot.